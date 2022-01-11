Сын Леонида Куравлева опроверг сообщения о COVID-19 у артиста

Москва, 11 января. Попавший в больницу с пневмонией народный артист Леонид Куравлев не заразился коронавирусом, заявил сын 85-летнего актера Василий.

Артиста в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию инфекционной больницы в Коммунарке. Куравлев жаловался на одышку, сообщили ранее СМИ. В настоящее время он остается под круглосуточным наблюдением врачей в отделении реанимации. Состояние актера оценивается как тяжелое, у него значительное поражение легких.

Однако COVID-19 у артиста нет, сообщил Kp.ru Василий Куравлева. Дать более развернутый комментарий о состоянии отца мужчина отказался.

«Коронавируса нет. Но я не буду пока ничего комментировать», — заявил Василий Куравлев.

Ранее близкий к родственникам артиста инсайдер сообщил ФАН, что получил отрицательные результаты тестов на COVID-19. Звезда советского кино оказался в больнице лишь два дня назад, а не в преддверии Рождества, как сообщалось ранее.