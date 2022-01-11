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Политолог Дудчак: США могут пренебречь Украиной ради договоренностей с Россией

Политика
Политолог Дудчак: США могут пренебречь Украиной ради договоренностей с Россией
youtube.com  /  новости

Киев, 11 января. Украина опасается достижения договоренностей на переговорах России и США по гарантиям безопасности в Женеве, заявил политолог Александр Дудчак.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США поддержать проект закона о санкциях против «Северного потока – 2», а глава Минобороны страны Алексей Резников призвал Вашингтон увеличить поставки оружия Киеву. Политики активизировались, узнав, что о результатах переговоров в Женеве им придется узнавать из СМИ, сообщила газета «Известия».

Заявления украинской стороны говорят о том, что Украина боится достижения договоренностей на переговорах в Женеве, отметил политолог. Но США не считают, что должны что-то делать для Киева, отметил Дудчак.

«Все заявления Киева говорят о том, что там опасаются достижения договоренностей в Женеве. Если это случится, то у Вашингтона отпадет потребность в «услугах» нынешней украинской администрации. Однако США в целом не рассматривают Украину как государство, для которого им что-то нужно сделать», — сообщил изданию Дудчак.

Власти США могут пренебречь пожеланиями Киева, так как на кону стоит слишком многое, считает политолог. Договоренности могут быть поданы как соответствующие интересам всех сторон в разрезе большой разрядки, отметил он.

Ранее помощник госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон открыт для обсуждения с Москвой ограничительных механизмов на условиях взаимности. По ее словам, на встрече российской и американской делегаций в Женеве обсуждались предварительные идеи касательно неразмещения ракетного вооружения и сокращения числа маневров.

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