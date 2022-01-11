Пушков обвинил НАТО в продвижении идеологии гегемонии США

Москва, 11 января. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что НАТО представляет собой самый военизированный блок на планете.

Однако Альянс пытается убедить целый мир, что он «против всяких сфер влияния». Это — ложная идеологема, ставшая официальной доктриной правящих кругов стран НАТО, констатировал Пушков.

«На деле этот блок по-прежнему является носителем идеологии середины 20-го века, когда он и был создан: это идеология гегемонии США, огромной американской сферы влияния, некоего "права на вмешательство"», — пояснил сенатор.

Эта суть организации уходит своими корнями еще в холодную войну. Именно эти постулаты, постоянно повторяемые генсеками Альянса, на деле определяют политику НАТО, подчеркнул Пушков.

США же при текущей администрации никогда не смогут вернуть былое влияние. Страна скорее похожа на распадающийся карточный домик, считает сенатор. На это указывают и разоблачения о разочаровании американцев из-за недостаточной помощи пострадавшим от коронавируса.