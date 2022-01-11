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Первые банки в России запустили мгновенные переводы между юрлицами через СБП

  /   Обновлено: 11 января 2022 00:33
Экономика
Первые банки в России запустили мгновенные переводы между юрлицами через СБП
pixabay.com

Москва, 11 января. Российские банки запускают переводы между юрлицами через систему быстрых платежей (СБП).

Первыми данную функцию опробовали Райффайзенбанк и Делобанк. Информацию об этом подтвердили газете в НСПК.

Другие крупнейшие банки планируют реализацию данной опции в 2022 году. Эта технология востребована, поскольку компании смогут перечислять деньги быстрее, дешевле и в круглосуточном режиме.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин заявил в беседе с «Известиями», что раз деньги через СБП перечисляются мгновенно, то предприниматели смогут сразу же воспользоваться приобретенной услугой или же получить на свой склад оборудование или материалы. Даже один день задержки стоит многие десятки и сотни тысяч рублей, указал он.

Российские банки смогут взимать до трех рублей за бизнес-переводы через СБП. Тариф в 5 копеек актуален для переводов на сумму до 125 рублей.

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