Юрист Недзвецкий посоветовал проверять компанию при покупках в интернете

Москва, 11 января. Россиянам во время покупок в интернете необходимо проверять компанию или ИП, чтобы не стать жертвой мошенников. Соответствующей рекомендацией поделился юрист Антон Недзвецкий.

Адвокат во время беседы с изданием «Известия» посоветовал россиянам при покупках в Сети проверять на сайте наличие наименования юридического лица, юридического адреса, ИНН, ОГРН либо ОГРНИП. По словам юриста, также можно прямо в интернете проверить по информационным базам, как давно работает это юрлицо, имеются ли в отношении его судебные иски.

Недзвецкий подчеркнул, что в случае недолгого существования компании, к ней необходимо проявить дополнительное внимание. По словам эксперта, также нужно мониторить отзывы. Этот метод является самым легким, потому что жертвы мошенников оставляют собственные возмущения на различных специальных ресурсах.

Мошенникам недавно удалось создать новое вирусное программное обеспечение для iPhone. Вирус «NoReboot» имитирует выключение или перезагрузку телефона, предоставляя правонарушителям доступ к личной информации жертвы.