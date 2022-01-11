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Военный эксперт Ленков сообщил о превосходстве комплексов «Тор-М2» над западными аналогами

  /   Обновлено: 11 января 2022 00:29
Армия
Военный эксперт Ленков сообщил о превосходстве комплексов «Тор-М2» над западными аналогами
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 января. Уникальные зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» поступили на вооружение 20-й мотострелковой дивизии, расположенной в Волгограде. В чем превосходство данных систем над западными аналогами, рассказал военный эксперт Алексей Ленков.

«Тор-М2» представляет собой самый современный комплекс ПВО в классе. Он способен эффективно устранять любые воздушные цели, прикрывать войска в местах дислокации и на маршах, а также оборонять стратегически важные гражданские и социальные объекты. Благодаря широкому спектру поражаемых объектов «Тор-М2» значительно превосходит западные аналоги, сообщил «Известиям» Ленков.

«По многим характеристикам «Тор-М2» превосходит западные аналоги. Он может устанавливаться на гусеничном или колесном шасси, есть вариант, который перевозится в прицепе. «Тор-М2» может вести огонь, двигаясь на скорости до 45 км/ч, что позволяет ему прикрывать колонны военной техники», — добавил эксперт.

Как отметил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия является одной из самых современных и эффективных в мире. По его словам, вооруженные силы страны надежно обеспечивают ее военную безопасность, а также крепко стоят на страже национальных интересов.

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