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Минфин объявил о планах по введению системы гарантий в страховании жизни

Экономика
Минфин объявил о планах по введению системы гарантий в страховании жизни
pixabay.com

Москва, 11 января. Система гарантий по вкладам на страхование жизни может появиться в течение ближайших трех лет в России. Об этом заявили в пресс-службе Минфина.

Сообщается, что нововведение позволит страховщикам добиться разрешения на формирование добровольных пенсионных накоплений жителей России. Также будет предоставлен двухлетний переходный период перед вступлением закона в силу, передают «Известия».

Планируется создать фонд для запуска данного проекта, сформированный за счет отчислений участников рынка. Всероссийский союз страховщиков поддерживает создание такой системы.

Ранее стало известно, что с 9 января коэффициенты ОСАГО на федеральном уровне выросли на 10%.

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