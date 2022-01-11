Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет

Москва, 11 января. Для того чтобы поступить на бюджет в 2021 году, российскому выпускнику было необходимо набрать средний проходной балл ЕГЭ — 70,3, говорится в докладе ВШЭ.

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в 2021 году снизился по России на 0,5 и составил 70,3. Такое наблюдается впервые за десятилетие, информирует РБК на базе данных НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

Авторы исследования предполагают, что такой показатель был достигнут из-за большего количества бюджетных мест, которые Минобрнауки выделило региональным вузам. Число бесплатных мест на обучение выросло и в головных государственных образовательных учреждениях.

В этом году ЕГЭ будут сдавать будущие абитуриенты, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что выпускники этого года не сдавали Основной государственный экзамен из-за пандемии коронавирусной инфекции и потому ЕГЭ станет для них первым подобным опытом.