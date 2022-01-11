Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 00:54
00:37
Политика
Политолог Дудчак: США могут пренебречь Украиной ради договоренностей с Россией
00:35
Политика
Пушков обвинил НАТО в продвижении идеологии гегемонии США
00:33
Экономика
Первые банки в России запустили мгновенные переводы между юрлицами через СБП
00:31
Общество
Юрист Недзвецкий посоветовал проверять компанию при покупках в интернете
00:29
Армия
Военный эксперт Ленков сообщил о превосходстве комплексов «Тор-М2» над западными аналогами
00:27
Экономика
Минфин объявил о планах по введению системы гарантий в страховании жизни
00:25
Общество
Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет
00:22
Политика
АПЭК: семь губернаторов перед выборами в 2022 году рискуют лишиться поста
00:20
Наука
Ученый Болков оценил шансы возникновения новой пандемии от вируса у домашних питомцев
00:18
Общество
Правила въезда для российских туристов не ужесточились после появления штамма «Омикрон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет

Общество
Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 11 января. Для того чтобы поступить на бюджет в 2021 году, российскому выпускнику было необходимо набрать средний проходной балл ЕГЭ — 70,3, говорится в докладе ВШЭ.

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы в 2021 году снизился по России на 0,5 и составил 70,3. Такое наблюдается впервые за десятилетие, информирует РБК на базе данных НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки.

Авторы исследования предполагают, что такой показатель был достигнут из-за большего количества бюджетных мест, которые Минобрнауки выделило региональным вузам. Число бесплатных мест на обучение выросло и в головных государственных образовательных учреждениях.

В этом году ЕГЭ будут сдавать будущие абитуриенты, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что выпускники этого года не сдавали Основной государственный экзамен из-за пандемии коронавирусной инфекции и потому ЕГЭ станет для них первым подобным опытом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет
вуз егэ балл
Комментировать