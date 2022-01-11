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АПЭК: семь губернаторов перед выборами в 2022 году рискуют лишиться поста

Политика
АПЭК: семь губернаторов перед выборами в 2022 году рискуют лишиться поста
adminta.ru  /  Официальный сайт МОГО «Инта»

Москва, 11 января. Эксперты АПЭК по итогам прошлого года назвали семь участвующих в выборах 2022 года российских губернаторов, которые оказались в зоне риска.

Среди них — главы Томской, Свердловской, Саратовской и Кировской областей, отмечают «Известия». Лидерами списка по влиянию стали главы Москвы, Чечни и Тульской области.

Эксперты указывают, что позиции руководителей усиливают выгодные контракты, одобренные заявки на кредиты и анонсирование реализации крупных проектов. Причиной смены губернаторов могут стать коррупционные скандалы и нерешенные социальные проблемы.

Так, основанием для обсуждения вероятности отставки губернатора Оренбургской области Дениса Паслера стала масштабная и системная активность силовых структур. Обыски проходили в органах власти и бюджетных учреждениях региона.

Ранее сообщалось, что Паслер намерен уволиться по собственному желанию. В Кремле уже состоялись консультации по этому вопросу, утверждает источник.

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