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Ученый Болков оценил шансы возникновения новой пандемии от вируса у домашних питомцев

  /   Обновлено: 11 января 2022 00:20
Наука
Ученый Болков оценил шансы возникновения новой пандемии от вируса у домашних питомцев
pixabay.com

Москва, 11 января. Группа ученых из Университета Теннесси обнаружила, что некоторые кошки имеют антитела к участкам белка, характерным для коронавируса. Старший научный сотрудник кафедры иммунологии УрФУ Михаил Болков в связи с этим оценил вероятность начала новой пандемии.

Как считают ученые, обнаружившие антитела, выработаться они могли после контакта животных с патогеном, похожим на коронавирус. По их мнению, циркулировать в популяции кошек инфекция может даже сейчас. Болков, в свою очередь, отметил, что предсказать последствия и опасность для человека подобных мутаций сложно, передают «Известия».

«Как это бывает с другими вирусами, которые циркулируют среди животных, видоизменяются, а потом приходят к человеку в виде нового штамма и вызывают новую волну заболевания, также может быть и с этим новым вирусом», — подчеркнул он.

Теоретически, отметил он, возможно все. В истории уже бывали случаи, когда вирус пересекал межвидовой барьер, поэтому отрицать подобную возможность нельзя. В Россельхознадзоре по поводу открытия ученых из Теннеси каких-либо комментариев пока не давали.

Ранее ВОЗ сообщила о появлении нового штамма B.1.640.2. В организации отметили, что его уже внимательно отслеживают.

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пандемия домашние животные коронавирус
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