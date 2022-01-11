Ученый Болков оценил шансы возникновения новой пандемии от вируса у домашних питомцев

Москва, 11 января. Группа ученых из Университета Теннесси обнаружила, что некоторые кошки имеют антитела к участкам белка, характерным для коронавируса. Старший научный сотрудник кафедры иммунологии УрФУ Михаил Болков в связи с этим оценил вероятность начала новой пандемии.

Как считают ученые, обнаружившие антитела, выработаться они могли после контакта животных с патогеном, похожим на коронавирус. По их мнению, циркулировать в популяции кошек инфекция может даже сейчас. Болков, в свою очередь, отметил, что предсказать последствия и опасность для человека подобных мутаций сложно, передают «Известия».

«Как это бывает с другими вирусами, которые циркулируют среди животных, видоизменяются, а потом приходят к человеку в виде нового штамма и вызывают новую волну заболевания, также может быть и с этим новым вирусом», — подчеркнул он.

Теоретически, отметил он, возможно все. В истории уже бывали случаи, когда вирус пересекал межвидовой барьер, поэтому отрицать подобную возможность нельзя. В Россельхознадзоре по поводу открытия ученых из Теннеси каких-либо комментариев пока не давали.

Ранее ВОЗ сообщила о появлении нового штамма B.1.640.2. В организации отметили, что его уже внимательно отслеживают.