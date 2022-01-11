Правила въезда для российских туристов не ужесточились после появления штамма «Омикрон»

Москва, 11 января. Ни одно из государств не ужесточило правила въезда для туристов из России после появления коронавирусной мутации «Омикрон». Однако после обнаружения штамма пандемия вновь набрала силу.

Эксперты из туристической области поделились соответствующей информацией во время беседы с изданием «Известия». Сообщается, что заметна тенденция на ослабление ограничительных мер. Российским путешественникам, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», стало легче попасть на территорию Израиля.

При этом европейские страны могут открыть свои границы для туристов уже весной, предполагают эксперты. Однако с началом февраля время действия сертификатов о наличии прививки от COVID-19 для прибывающих в Европу уменьшиться до девяти или семи месяцев.

Европейская комиссия по туризму также недавно выразила надежду, что полноценное открытие границ стран Союза для отечественных туристов произойдет уже весной.