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Услуги стоматологов стали самыми востребованными у россиян в новогодние праздники

Общество
Услуги стоматологов стали самыми востребованными у россиян в новогодние праздники
Стоматологическая клиника «Менделеев»

Москва, 11 января. Наиболее ощутимый рост объема продаж в деньгах во время новогодних каникул продемонстрировала сфера развлечений. Россияне на музеи и выставки потратили на 57% больше, чем в прошлом году.

В новогодние праздники также популярны оказались услуги стоматологов. Рост продаж составил 35%, а походы в заведения фаст-фуда выросли на 27%. Также продажи выросли в бытовой технике и электронике — на 20%. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Согласно данным АТОРа, россияне предпочитали отели четырех и пяти звезд на горнолыжных курортах, передают «Известия».

Ранее жителям РФ рассказали о главных экономических трендах 2022 года. Эксперты из датской кредитной организации Saxo Bank считают, что в текущем году могут также произойти шокирующие события. Одним из главных опасений специалисты называют повышение инфляции в Соединенных Штатах. К 2023 году она может подскочить до 15%, что случится первый раз с середины XX века

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праздники стоматолог развлечения
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