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Вашингтон выразил готовность продолжать переговоры с Москвой

Происшествия
Вашингтон выразил готовность продолжать переговоры с Москвой
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 января. Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по вопросам двусторонней повестки, которые были обозначены сторонами на встрече сторон в Женеве.

Россия и США сошлись на том, что в переговорах нужно продвигаться быстро. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые мы обозначили на сегодняшней встрече — до тех пор, пока они будут носить практический характер», — заявил он.

Прайс добавил, что переговоры по некоторым трудным вопросам не могут решаться за несколько дней или недель. Речь идет о вопросах контроля над вооружениями.

Ранее Москва и Вашингтон во время переговоров по безопасности затронули тему о будущем документе, который станет заменой для Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности затрагивалась тема будущего договора о сокращении.

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