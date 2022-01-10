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Косачев назвал равными переговоры между Россией и США

Политика
Косачев назвал равными переговоры между Россией и США
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 января. Впервые консультации по гарантиям безопасности между Россией и США прошли на равных.

В этот раз американской делегации пришлось слушать. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Facebook.

«Что бы ни оставалось за кадром, это был диалог, а не два монолога. И впервые за три "послевоенных" десятилетия Россия в переговорном формате абсолютно на равных и абсолютно предметно изложила американцам и свои критические озабоченности, и пути их радикального устранения», — написал он.

В этой дискуссии Россия жестко обозначила свое желание прервать несодержательный диалог. Косачев сравнил состоявшиеся переговоры с загрузкой новой операционной системы в старый компьютер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сравнил переговоры с США с фильмом «Красная жара». Рябков вспомнил о популярном боевике, отвечая на вопрос о заявлении первой замгоссекретаря США Уэнди Шерман о необходимости России предоставить доказательства того, что она не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с Вашингтоном.

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