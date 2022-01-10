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Число диагностированных случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 305 млн

Общество
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 305 млн
pexels.com

Женева, 10 января. Число подтвержденных случаев заражений коронавирусом во всем мире превысило 305 миллионов случаев. При этом летальный исход зафиксирован у 5,48 миллиона человек, сообщили в ВОЗ.

За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 1,7 миллиона. Умерли чуть более 4 тысяч человек. Отмечается, что статистика ВОЗ учитывает лишь случаи заражения, подтвержденные официально.

Антирекорд пандемии был зафиксирован 6 января. В этот день выявили более 2,7 миллиона заразившихся. Отметка в 300 миллионов при этом была пройдена уже 8 января.

Больше всего заразившихся регистрируют в США — 59 миллионов человек. На втором месте Индия с 35,7 миллиона. Тройку замыкает Бразилия с результатом в 22,5 миллиона. Далее следуют Великобритания и Франция. Лидером антитопа по количеству смертей также является США.

Ранее в ВОЗ сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.640.2. В организации отметили, что за вариантом ведется тщательное наблюдение.

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