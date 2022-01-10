Депутат Хинштейн предложил освободить россиян в странах с ЧП от оплаты роуминга

Москва, 10 января. Россиян, находящихся в странах, в которых введен режим чрезвычайного положения, необходимо освободить от оплаты роуминга. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат заявил, что данный проект нужно разработать и принять на законодательном уровне. По его словам, граждане РФ при соединениях с Россией не должны платить за международный роуминг.

«Профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что систему компенсации затрат операторов определят совместно с Минцифры РФ.

Кроме того, Хинштейн поблагодарил ведомство за обращение к сотовым операторам с предложением не тарифицировать вызовы и СМС для россиян, пребывающих в Казахстане в период массовых беспорядков.

Ранее стало известно, что Минцифры договорилось с российскими операторами — МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 — о предоставлении бесплатной связи для граждан, находящихся в Казахстане, с 12 по 19 января.