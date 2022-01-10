Две сотни россиян прибыли в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана

Москва, 10 января. Самолетами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 человек, информирует Министерство иностранных дел России.

Среди прибывших граждане России, шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии, а также казахские студенты ВУЗов. Для перевоза использовались военно-транспортные воздушные суда.

Полиция Алмалинского района накануне задержала восьмерых грабителей с поличным на съемной квартире, сообщили в информационном центре комендатуры города. Среди находок обнаружился военный инвентарь и бытовая техника. Также правоохранители задержали 139 участников массовых беспорядков с арсеналом оружия на юге Казахстана. Задержанные при себе имели также крупную сумму денег.