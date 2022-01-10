Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 00:53
00:37
Политика
Политолог Дудчак: США могут пренебречь Украиной ради договоренностей с Россией
00:35
Политика
Пушков обвинил НАТО в продвижении идеологии гегемонии США
00:33
Экономика
Первые банки в России запустили мгновенные переводы между юрлицами через СБП
00:31
Общество
Юрист Недзвецкий посоветовал проверять компанию при покупках в интернете
00:29
Армия
Военный эксперт Ленков сообщил о превосходстве комплексов «Тор-М2» над западными аналогами
00:27
Экономика
Минфин объявил о планах по введению системы гарантий в страховании жизни
00:25
Общество
Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет
00:22
Политика
АПЭК: семь губернаторов перед выборами в 2022 году рискуют лишиться поста
00:20
Наука
Ученый Болков оценил шансы возникновения новой пандемии от вируса у домашних питомцев
00:18
Общество
Правила въезда для российских туристов не ужесточились после появления штамма «Омикрон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Две сотни россиян прибыли в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана

Общество
Две сотни россиян прибыли в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана
Global Look Press  /  Sebastian Gollnow / dpa

Москва, 10 января. Самолетами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 человек, информирует Министерство иностранных дел России.

Среди прибывших граждане России, шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии, а также казахские студенты ВУЗов. Для перевоза использовались военно-транспортные воздушные суда.

Полиция Алмалинского района накануне задержала восьмерых грабителей с поличным на съемной квартире, сообщили в информационном центре комендатуры города. Среди находок обнаружился военный инвентарь и бытовая техника. Также правоохранители задержали 139 участников массовых беспорядков с арсеналом оружия на юге Казахстана. Задержанные при себе имели также крупную сумму денег.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Две сотни россиян прибыли в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана
Казахстан россияне самолеты
Комментировать