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Глава Нацсобрания ЦАР: вклад россиян в развитие ВС страны спас население от массового истребления

Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР: вклад россиян в развитие ВС страны спас население от массового истребления
twitter.com  /  @UN_CAR

Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи раскритиковал продление мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Политик отметил, что деятельность «голубых касок» и оружейное эмбарго, наложенное на Центральноафриканскую Республику, в большей мере помогают незаконным бандформированиям, чем жителям страны.

«Что касается эмбарго, то я обратил внимание на тот факт, что наша армия значительно ослабла из-за этого запрета на оружие и боеприпасы. Что де-факто на какое-то время благоприятствует террористам. Эта ситуация заставляет нас задавать вопросы об эффективности МИНУСКА, которая, как представляется, наделена надежным мандатом, но результаты которой на местах минимальны», — сказал председатель Нацсобрания.

За время пребывания в ЦАР миротворцы ООН стали виновниками множества преступлений против населения страны. Смертельные аварии, контрабанда алмазов, поставки оружия боевикам — список бесчинств пополняется с каждым днем.

Глава Нацсобрания ЦАР: вклад россиян в развитие ВС страны спас население от массового истребления
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам Саранджи, только консультативная поддержка отечественных специалистов, причисляемых западными СМИ к «ЧВК Вагнера», спасла страну от разрушения. Вооруженные силы ЦАР (FACA), обученные россиянами, не дали врагам народа захватить власть.

«Следует уточнить, что без решительного вмешательства российских и руандийских союзников вместе с FACA наша страна столкнулась бы с совершенно катастрофической ситуацией близкой к геноциду», — заключил политик.

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африка цар
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