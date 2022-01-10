Председатель Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи раскритиковал продление мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Политик отметил, что деятельность «голубых касок» и оружейное эмбарго, наложенное на Центральноафриканскую Республику, в большей мере помогают незаконным бандформированиям, чем жителям страны.

«Что касается эмбарго, то я обратил внимание на тот факт, что наша армия значительно ослабла из-за этого запрета на оружие и боеприпасы. Что де-факто на какое-то время благоприятствует террористам. Эта ситуация заставляет нас задавать вопросы об эффективности МИНУСКА, которая, как представляется, наделена надежным мандатом, но результаты которой на местах минимальны», — сказал председатель Нацсобрания.

За время пребывания в ЦАР миротворцы ООН стали виновниками множества преступлений против населения страны. Смертельные аварии, контрабанда алмазов, поставки оружия боевикам — список бесчинств пополняется с каждым днем.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам Саранджи, только консультативная поддержка отечественных специалистов, причисляемых западными СМИ к «ЧВК Вагнера», спасла страну от разрушения. Вооруженные силы ЦАР (FACA), обученные россиянами, не дали врагам народа захватить власть.