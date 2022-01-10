«Татспиртпром» приостановил поставки в Казахстан из-за режима ЧП

Казань, 10 января. Компания «Татспиртпром» приостановила поставки продукции в Казахстан из-за введения чрезвычайного положения в республике.

В компании пояснили, что при режиме чрезвычайного положения реализация спиртных напитков запрещена. Об этом рассказали в пресс-службе «Татспиртпром», передает ИА «Татар-информ».

«Отгрузки в Казахстан планируется восстановить сразу же после снятия режима ЧП в стране», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что ситуация в Казахстане отразилась на российском рынке акций. Рублевый индекс Мосбиржи завершил торговую сессию снижением в пределах 0,4% на фоне напряженной ситуации в Казахстане и ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США. Утром индикатор российского рынка акций продемонстрировал рост до 3810 пунктов.