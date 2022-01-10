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Рябков сравнил переговоры с США с фильмом «Красная жара»

Политика
Рябков сравнил переговоры с США с фильмом «Красная жара»
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Женева, 10 января. Характер переговоров России с США можно сравнить с диалогом из криминального боевика «Красная жара». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

Рябков вспомнил о популярном боевике, отвечая на вопрос о заявлении первой замгоссекретаря США Уэнди Шерман о необходимости России предоставить доказательства того, что она не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с Вашингтоном. Белый дом всегда игнорировал неоднократные просьбы Москвы предоставить доказательства в адрес России, уточнил замглавы МИД РФ.

«Что касается доказательств, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером ("Красная жара". — Прим. ФАН), (герой которого. — Прим. ФАН) задавался вопросом "Какие ваши доказательства"», — сказал Рябков.

Ранее он заявил, что Россия ждет от НАТО железобетонных гарантий не принимать Украину и Грузию в Альянс. По словам Рябкова, для Москвы получение гарантий о сохранении внеблокового статуса Украины и Грузии является принципиально важным.

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переговоры рябков доказательства
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