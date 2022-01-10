МГУ готов продолжить обучение Алисы Тепляковой в случае успешной сдачи сессии

Москва, 10 января. При успешной сдаче сессии восьмилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова продолжит обучение по индивидуальному плану, сообщила пресс-служба факультета психологии МГУ.

Факультет психологии по-прежнему надеется на взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в плане их оценки готовности и стремления Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом», — указали авторы распространенного сообщения.

Девочка, по утверждению представителей университета, с 8 сентября еще не посетила ни одного очного занятия, хотя успешно начала учебный год, а также пропускала экзамены. Родители не дали вразумительных объяснений пропускам ребенка, но настаивают на продолжении обучения. Они не поменяли точку зрения даже после конфликта с руководством учреждения во время зимней сессии.