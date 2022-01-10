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Центральноафриканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Бозуме

Весь мир
Центральноафриканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Бозуме
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 января. Семнадцатая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центральноафриканском городе Бозум префектуры Ухам. Об этом сообщили сотрудники информационного портала RJDH-Centrafrique.

Мероприятие запланировано на 21 января. Сейчас идут окончательные приготовления и инструктаж участников. На протяжении последних двух лет ярмарка не проводилась в Бозуме из-за кризиса безопасности. Однако ситуация в республике изменилась после реформы Вооруженных сил ЦАР (FACA). Правительственные войска дали отпор бандформированиям и вернули в республику порядок.

Неоценимый вклад в укрепление боевого потенциала национальной армии внесли российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Обучение у отечественных специалистов помогло национальной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриота за перемены» (CPC). Теперь жители ЦАР снова могут устраивать культурно-массовые мероприятия по всей стране.

Центральноафриканская сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Бозуме
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

С 21 по 23 января фермеры из нескольких провинций ЦАР проведут презентации мяса, бобовых культур, маниоки, орехов, фруктов и овощей. Также они обсудят повышение качества производимых товаров.

Ранее власти Центральноафриканской Республики увеличили гарантированную минимальную зарплату до 1000 франков КФА в день. Прежде, до этого сотрудники агропромышленного сектора получали на 65% меньше.

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