Турция выразила готовность помочь в решении украинского кризиса

Анкара, 10 января. Анкара готова содействовать США в урегулировании украинского кризиса.

Украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в разговоре с советником главы США по нацбезопасности Джейком Салливаном, передает телеканал NTV.

«В ходе беседы было заявлено, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому. Была подчеркнута важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины», — заявили на телеканале.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время планирует сформировать резерв сил территориальной обороны. Минобороны Украины рассчитывает привлечь 10 000 бойцов в резерв.