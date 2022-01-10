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Турция выразила готовность помочь в решении украинского кризиса
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Турция выразила готовность помочь в решении украинского кризиса

Политика
Турция выразила готовность помочь в решении украинского кризиса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Анкара, 10 января. Анкара готова содействовать США в урегулировании украинского кризиса.

Украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в разговоре с советником главы США по нацбезопасности Джейком Салливаном, передает телеканал NTV.

«В ходе беседы было заявлено, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому. Была подчеркнута важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины», — заявили на телеканале.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время планирует сформировать резерв сил территориальной обороны. Минобороны Украины рассчитывает привлечь 10 000 бойцов в резерв.

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