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Власти ЦАР займутся развитием энергетического сектора страны

Весь мир
Власти ЦАР займутся развитием энергетического сектора страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретился с представителями Центральноафриканской энергетической компании (ENERCA). Стороны обсудили реализацию проектов, которые обеспечат всю страну необходимым количеством электричества. Об этом сообщает 236 Actu.

«Изменения в сфере энергетики стали возможны благодаря поддержке дружественных стран и Саудовского фонда развития. Также вклад в укрепление потенциала индустрии внесла электростанция Боали-2.

Вместе с тем лидер ЦАР высоко оценил эффективность солнечных батарей, которые позволили осветить улицы практически всей столицы республики. Политик рассказал, что введенные в эксплуатацию объекты — только начало. По его словам, в скором времени на территории республики появится еще несколько крупных станций, строительство которых финансируется правительством Китая и Всемирным банком», — говорится в материале.

Ранее корреспонденты издания Ndjoni Sango сообщили, что правительство ЦАР намерено укрепить отношения с Пекином. По словам лидера КНР, Центральноафриканскую Республику с Китаем связывает давняя искренняя дружба и интерес к совместному развитию.

 

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