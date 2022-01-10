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Министр внутренних дел Ливии обсудил вопросы безопасности с членами миссии ЕС

Весь мир
Министр внутренних дел Ливии обсудил вопросы безопасности с членами миссии ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 10 января. Министр внутренних дел временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии генерал-майор Халед Мазен принял сегодня членов миссии Европейского союза в стране.

На встрече, которая состоялась в офисе МВД в Триполи, присутствовал глава миссии ЕС Хосе Сабадель, а также представители служб безопасности и политические деятели с обеих сторон. Чиновники обсудили ряд важных и срочных дел, уделив особое внимание вопросам нелегальной миграции и ее негативного воздействия на внутреннюю обстановку как в самой Ливии, так и в государствах Евросоюза.

Генерал-майор Мазен подчеркнул необходимость разработки совместной с ЕС стратегии сотрудничества на 2022-й год. В частности, он коснулся важности следования ранее заключенным соглашениям и меморандумам в области безопасности. В свою очередь, посол Хосе Сабадель подтвердил в ходе встречи, что Европейский союз полностью готов работать в соответствии с совместной стратегией, подчеркнув свою постоянную поддержку МВД Ливии.

Накануне национальные военизированные структуры уничтожили стихийный лагерь мигрантов, сформированный у офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Триполи. Люди ночевали у ворот здания более трех месяцев в ожидании решения об эвакуации. Ранее глава миссии ЕС Хосе Сабадель возложил на власти Ливии полную ответственность за сложившуюся ситуацию, указав, что она мешает гуманитарным организациям выполнять свои основные задачи в стране.

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ливия
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