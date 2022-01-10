Жители Мали осудили санкции ЭКОВАС против правительства временного периода

Бамако, 10 января. Накануне чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в нескольких городах Мали прошли массовые демонстрации. Об этом сообщили аналитики издания TV5Monde Afrique.

Люди вышли на улицы, чтобы озвучить позицию касательно продления переходного периода. Население республики единогласно поддерживает перенос президентских выборов на пять лет.

Несмотря на то что граждане поддерживают временное правительство, которое активно занимается восстановлением и развитием страны, участники ЭКОВАС приняли новый пакет санкций против Мали. Это вызвало недовольство среди местного населения. Представители объединения не приняли во внимание причины, по которым государственный аппарат Бамако попросил отложить плебисцит.

Сейчас проведению честных демократических выборов препятствует деятельность боевиков, которые активизировались на севере страны. В связи с этим глава переходных властей Ассими Гоита обратился к западноафриканским странам с просьбой продлить срок на пять лет, чтобы качественно подготовиться к голосованию.