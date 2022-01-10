Рябков указал на необходимость изменений в отношениях России, НАТО и США

Женева, 10 января. «Игра с огнем» не входит в интересы США, необходимы радикальные изменения в отношениях Москвы, Вашингтона и НАТО.

Вашингтону пришлось долго объяснять, почему «игра с огнем» не в его интересах. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков журналистам.

«Мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик, и мы потратили значительные усилия, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах», — заявил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ сообщил, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, несмотря на все возражения Североатлантического альянса. Российские войска проводили и будут проводить тренировочные мероприятия в пределах национальной территории, сказал дипломат по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве.