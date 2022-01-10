Возвращение зеленой Сахары: что ждет Сахель после высадки 100 миллионов гектаров деревьев

В июле 2005 года председатель Африканского союза одобрил спасительную инициативу: проект «Великая зеленая стена». Идея заключалась в том, чтобы к 2030 году высадить деревья полосой в 15 километров и, таким образом, восстановить 100 миллионов гектар деградировавшей почвы, чтобы остановить расширение пустыни Сахара.

Однако канадские геофизики утверждают, что программа может нанести материку непоправимый вред. По их мнению, стена удвоит количество осадков и изменит температурный режим континента.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, действительно ли опасен проект «Великая зеленая стена» для климата Африки.

Суть конфликта

Высаживание лесополосы началось в Сенегале. Согласно задумке, она должна протянуться до Джибути. Общая длина «зеленой стены» составит около 7775 километров. К 2019 году проектом, на который Глобальный экологический фонд выделил 119 миллионов долларов, занималось более 20 стран.

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Совместными усилиями африканским государствам удалось реализовать 15% задуманного, но даже этот сравнительно небольшой показатель продемонстрировал, что программа работает. Расширение Сахары действительно замедлилось, а подвергшаяся эрозии почва восстановилась.

Помимо высаживания деревьев, которые должны к 2030 году поглотить около 250 тонн углекислого газа, инициатива подразумевает создание более чем 10 миллионов рабочих мест. Это положительно скажется на развитии сельскохозяйственной отрасли стран-участниц проекта.

Однако не все согласны с тем, что инициатива абсолютно безопасна. Канадские ученые уверены, что деревья, которые восстанавливают почву, поменяют ветровую систему западноафриканского муссона, что в обозримом будущем может привести Африку к катастрофе.

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Их мнение оспорил климатолог Московского энергетического института, профессор Владимир Клименко. По его словам, выводы исследователей не аргументированы. Ученый усомнился в опасности программы:

«Не усматриваю в завершении проекта «Зеленая стена» никаких драматичных последствий. Я всегда считал эту программу позитивной акцией, способной скорее благоприятным образом повлиять на климат Сахеля. Я не представляю себе, в результате чего могли бы развиться процессы, упомянутые канадскими учеными», — заявил собеседник ФАН.

У страха глаза велики

Ученые Университета Квебека в Монреале выяснили, что скоростное озеленение пояса Сахеля может вызвать муссонные сдвиги. Это, в свою очередь, увеличит циркуляцию влаги и количество осадков до критических значений.

По данным исследователей, к 2030 году в Африке станет еще жарче, так как растительность уменьшит количество пыли в атмосфере. Частицы песка и грязи отражают солнечную радиацию. После того как препятствие пропадет, излучение создаст ощутимую разницу в атмосферном давлении.

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Клименко считает, что расчеты канадцев неверны. Спикер напомнил, что во времена «Зеленой Сахары» мир не столкнулся с катастрофой. Напротив, африканский климат в тот период был гораздо более комфортным:

«Я понимаю, что они это не на листе бумаги сделали. Однако я считаю, что тут какая-то ошибка. Результаты моделирования сходу вызвали у меня подозрения. «Модельеры» обычно не то, что плохо разбираются в вопросе. Они вообще ничего не знают по теме. Никакая модель не может претендовать на адекватное описание сложного процесса, о котором мы сейчас говорим. Для начала стоило спросить себя: не было ли чего-то похожего в истории? Было! Была эпоха существования Зеленой Сахары, когда африканский муссон распространялся почти до побережья средиземного моря и территорий современных Ливии и Алжира. При этом полосы влажных тропических лесов и саванны распространялись далеко на север. Это значительно увеличивало увлажненность Сахеля. И температура в те времена не возрастала, а уменьшалась по понятным причинам. Увеличивался гидрологический цикл. Круговорот пара в природе, скажем так. Причем в отдельные периоды влажного субплювиала современное озеро Чад увеличивалось в более чем 20 раз. По размерам оно превосходило Каспийское море. И это было не единственное мегаозеро. Было несколько пресноводных водоемов. Нил был гораздо более полноводный. Сейчас у него в основном правые притоки».

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Зеленая Сахара возвращается

По мнению эксперта, «Великая зеленая стена» несет в себе исключительно пользу для континента. Клименко считает, что на одной чаше весов находятся миллионы рабочих мест и восстановление почвы. На другой — «геоинженерная катастрофа», спрогнозированная некомпетентными людьми.

«Сведения о влажных периодах климата дают совершенно противоположный ответ, понимаете? Конечно, завершения строительства «Зеленой стены» еще дождаться надо. Но не думаю, что произойдет что-то плохое. Все известные мне периоды приводили к снижению температуры. Не представляю, как они насчитали такую нелепицу. Эта зеленая полоса имеет ширину всего 15 км. Протяженность Сахары — тысячи километров. И что лесополоса сделает такого глобального? Я не согласен с выводами канадцев», — заключил климатолог.

Несмотря на опасения ученых, проект сможет изменить жизнь африканцев в лучшую сторону. Возможно, некогда плодородные земли снова обогатятся минералами и у жителей пояса Сахеля появится возможность превратить их в плантации.

Результативность программы покажет только время. Однако уже реализованные 15% засадки доказали ее работоспособность. При должном контроле и качественном исполнении «Зеленая стена» действительно улучшит климат на континенте.