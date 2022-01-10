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Голосование о санкциях против «СП-2» поставило демократов в США в трудное положение

Политика
Голосование о санкциях против «СП-2» поставило демократов в США в трудное положение
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 января. Голосование о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2» поставило в затруднительное положение представителей демократической партии в американском сенате.

Демократам придется, либо пойти против американского лидера Джо Байдена, либо проголосовать против ограничительных мер. Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

«Так как на этой неделе официальные лица Белого дома в Европе на переговорах с Россией, демократы стоят перед неудобным выбором: либо выступить против президента Джо Байдена, либо проголосовать против санкций», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что ситуация на мировом энергетическом рынке во второй половине 2021 года оказалась весьма напряженной. Стоимость газа выросла до небывалых значений, а наступивший 2022 год пока не обещает каких-то глобальных изменений в этом направлении.

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санкции сша северный поток - 2
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