Продуктовые карточки и подорожание хлеба на 35%: что может ждать Украину в 2022 году

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в стране могут ввести продуктовые талоны. Это связано с ростом цен на продукты. По его словам, такие талоны будут получать самые незащищенные слои населения.

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — сказал Устенко.

Телеканал «Первый независимый» сообщает, что украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране. Предприниматели и продавцы продуктов предложили властям снизить НДС, но Олег Устенко заявил, что снижение или отмена его отмена может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами.

Кроме того, Олег Устенко сообщил, что талоны на продукты будут доступны в специальном приложении. Однако жители Украины выступают против таких нововведений, поскольку не все слои населения, которые в теории должны будут получить продуктовые чеки, пользуются смартфонами.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мне нечего сказать. Я не понимаю, что это такое. Вообще, мне это не очень нравится. Я против, чтобы вводили карточки на продукты», — сказала киевлянка.

«У кого-то есть телефоны, а у кого-то их просто нет. И вот как им нужно будет жить без всего этого?» — задалась вопросом пенсионерка.

«Ну не все же пользуются смартфонами. Тем более у людей из сельской местности нет такой возможности», — считает жительница Киева.

В свою очередь в Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) прогнозируют, что в 2022 году стране нужно готовиться к «ценовому шоку», связанного с ростом цен на энергоресурсы. Стоимость газа в Европе может достигнуть 2,5 тыс. долларов, а это спровоцирует рост стоимости на товары и ЖКХ-услуги.

«Пока правительство пытается вмешаться, пекари уже говорят, что хлеб пока будет более низкого качества и дороже примерно на 35%. Из-за масштабного безудержного экспорта пшеницы и муки самого высокого сорта. То есть самое качественное зерно и муку в погоне за сверхприбылями из страны вывезли. Это означает изменение рецептуры хлеба на внутреннем рынке в пользу муки 2-го и 3-го класса. И даже она будет входить в дефицит. Придется импортировать. А стоимость хлеба на полках будет начинаться с 50 гривен на социальные сорта», — написала вице-президент НААН Ануш Балян на своей странице в Facebook.

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