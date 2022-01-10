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Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму
Политика
Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму
Федеральное агентство новостей  / 

На Украине назревает очередной скандал. Местные СМИ сообщили, что украинский омбудсмен Елена Денисова и члены ее семьи якобы ведут бизнес в российском Крыму. В публикациях отмечается, что супруг Денисовой Александр с 2016 получает доход от деятельности фирмы «Сочи-2», занимающейся недвижимостью, а старшая дочь Елена Титаренко числится среди основателей компаний «Севастопольмаринсервис», «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер», является собственником крымской международной морской ассоциации «Мыс Горн», а младшая — Александра Квитко — владеет 50% акций крымской фирмы «Д.Э.В.».

Стоит заметить, что новости о том, что украинский омбудсмен якобы имеет бизнес в Крыму, появились еще в 2018 году, когда Денисова стала уполномоченным по правам человека в Верховной раде. СМИ сообщали, что некоторые члены семьи Денисовой могут иметь российское гражданство.

Украинские СМИ утверждают, что свой бизнес в Крыму вели и другие киевские политики. Так, например, среди учредителей «Триоры» числились два бывших народных депутата от «Батькивщины» Сергей Велижанский и Андрей Сенченко. Однако в 2018 году организация была ликвидирована.

На Украине эта история вызвала бурю негодования. Так, экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканале UkrLife заявил, что киевские власти «проявляют цинизм».

«Не знаю, чем украинский народ провинился. Может мы заслуживаем такую власть? Я никак не мог понять, почему омбудсмен Елена Денисова постоянно так интересовалась Крымом. Теперь понятно, у нее там находится зона интересов. Это всего лишь маленький кусочек того, что на самом деле происходит. […] Это один из примеров того, насколько над нами издеваются, а также того, насколько цинична эта власть. А еще пытаются нас учить — предатели мы или нет. Еще на этом фоне они вводят мониторинг средств массовой информации. Поэтому у киевских властей уже есть ответ на то: «Чей Крым?» — высказал свое мнение эксперт.

Глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев ранее рассказал о причинах «охоты» на бывшего президента Украины Петра Порошенко со стороны нынешних киевских властей.

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украина крым Скаршевский елена денисова
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