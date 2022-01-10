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Омаров после заявлений об измене Бородиной улетел на отдых с незнакомкой

  /   Обновлено: 10 января 2022 21:15
Шоу-бизнес
Омаров после заявлений об измене Бородиной улетел на отдых с незнакомкой
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 10 января. Бизнесмен Курбан Омаров отправился на отдых с таинственной девушкой после скандальной истории с изменой ведущей Ксении Бородиной. Он показал несколько кадров в компании новой подруги.

Звезда скандального реалити отправилась отдыхать на Мальдивы. Экс-супруг знаменитости поспешил обвинить бывшую пассию в измене с давним другом. Он заявил, что Бородина и приятель Омарова Трофим Симищенко якобы стали встречаться, когда звезды были в браке. По его словам, друг не только увел у Омарова жену, но и до сих пор не отдал долг в размере трех миллионов рублей.

Омаров, видимо, решил отомстить супруге и «засветил» незнакомку, которая, по слухам, стала его новой возлюбленной. Как оказалось, спутницей стала бывшая девушка Симищенко Виолетта. Интересно, что экс-возлюбленная нового парня Бородиной была подругой ведущей «Дома-2». Выдав все явки и пароли, Омаров отправился на юг в компании с таинственной девушкой.

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись в конце лета. У супругов есть совместная дочь, которую они, несмотря на расставание, воспитывают вместе и окружают ее теплом и заботой. Что стало причиной разрыва отношений, ни Омаров, ни Бородина откровенно не говорят.

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Все новости / Шоу-бизнес / Омаров после заявлений об измене Бородиной улетел на отдых с незнакомкой
бородина омаров Симищенко
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