Актер Дзюник связал госпитализацию Прокловой с травлей из-за слов о домогательствах

Москва, 10 января. Актер Леонид Дзюник прокомментировал состояние артистки Елены Прокловой, которая находится в реанимации. Коллега звезды уверен, что на ее самочувствие могла повлиять травля из-за откровений о сексуальном насилии.

Проклова была доставлена в одну из клиник Москвы с головокружением, вскоре у артистки заподозрили инсульт. До госпитализации вокруг артистки не утихали споры из-за ее признаний о пережитых домогательствах в юном возрасте — звезда не назвала имя обидчика, но некоторые знаменитости предположили, что речь шла о режиссере Олеге Табакове.

Дзюник отметил, что в тот период Проклова пережила травлю со стороны хейтеров и близко к сердцу приняла оскорбления. Он уверен: агрессия в ее адрес могла привести к ухудшению самочувствия.

«Злоба, осуждение, что она вот так вот рассказала о себе. Я думаю все-таки, что она, актриса — эмоциональный человек. Она все воспринимала [серьезно]. Может быть, это послужило к какому-то нервному стрессу», — предположил актер в беседе с РЕН ТВ.

Проклова поспешила успокоить поклонников после своей госпитализации. Артистка подтвердила, что находится в реанимации, но отметила, что с ней все в порядке.