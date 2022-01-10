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Зендея сделала важное заявление перед стартом нового сезона «Эйфории»

  /   Обновлено: 10 января 2022 21:09
Общество
Зендея сделала важное заявление перед стартом нового сезона «Эйфории»
Global Look Press  /  Faye Sadou via www.imago-images.

Лос-Анджелес, 10 января. Знаменитая актриса Зендея сделала важное заявление для поклонников сериала «Эйфория», в котором сыграла главную роль. Она призвала зрителей с осторожностью смотреть второй сезон.

Американская кинозвезда оставила небольшое послание для поклонников «Эйфории» на своей странице в Instagram. Зендея, говоря о сериале, напомнила, что этот проект предназначен для зрелой аудитории.

«Этот сезон, возможно, даже в большей степени, чем предыдущий, глубоко эмоционален и посвящен темам, которые могут быть тяжелыми для просмотра. Пожалуйста, смотрите его только в том случае, если вам комфортно. Берегите себя и знайте, что в любом случае вас все еще любят, и я все еще чувствую вашу поддержку», — написала 25-летняя актриса.

На протяжении последних месяцев фанаты активно обсуждают слухи о романе Зендеи и звезды нового «Человека-паука» Тома Холланда. Актеры часто появлялись вместе на публике и оказывали друг другу знаки внимания. Это вызвало бурное обсуждение среди поклонников, которые стали искать доказательства романа артистов. В ноябре Холланд и Зендея перестали скрывать отношения.

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сериал эйфория зендея
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