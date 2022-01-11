Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 10:02
10:01
Происшествия
Полицейские задержали похитителей дизельного топлива в Ленобласти
10:00
Шоу-бизнес
Экс-участница Artik и Asti Анна Дзюба анонсировала первый сольный сингл
09:59
Общество
Alzheimer’s & Dementia: найден способ «включить» природный механизм борьбы с деменцией
09:53
Происшествия
В Петербурге злоумышленник пытался вскрыть банкомат на проспекте Косыгина
09:53
Общество
Итоги переговоров РФ и США: каким будет ответ России, обсудят в «Патриоте»
09:52
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в бараке под Новосибирском
09:51
Общество
Роспотребнадзор заявил, что постковидный синдром может длиться больше полугода
09:49
Политика
Захарова назвала околесицей сообщения об «агрессии» РФ в Казахстане
09:49
Происшествия
Бывший директор ТАНТК имени Бериева ответит в суде за два эпизода мошенничества
09:49
Общество
Повар Калинина назвала фатальную ошибку при варке макарон
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Все карты на столе, все обсуждаемо»: депутат Морозов об итогах переговоров РФ и США в Женеве
Политика
«Все карты на столе, все обсуждаемо»: депутат Морозов об итогах переговоров РФ и США в Женеве
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Несмотря на свою решительную риторику, американцы вполне могут серьезно обдумать тезис РФ о нерасширении НАТО на восток. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Вечером 10 января в Женеве закончились переговоры по гарантиям безопасности между делегациями России и США. По их итогам стороны сделали ряд важных заявлений. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что НАТО должна отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в Альянс после 1997 года, подчеркнув, что России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами Альянса.

Госдепартамент в свою очередь заявил, что США не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны и что Вашингтон «готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов, ужесточить экспортный контроль, помогать союзникам».

Вместе с тем, согласно иным цитатам участников переговоров, обе делегации достигли согласия в том, что «ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана».

«Делать далекоидущие выводы пока преждевременно, — заметил Морозов. — В этом отношении я соглашусь с Рябковым: уже сам факт того, что стороны максимально серьезно отнеслись к позициям друг друга (несмотря на то, что потом в комментариях для СМИ делаются заявления, кажущиеся достаточно сомнительными, довольно часто риторика за пределами переговоров сильно отличается от той, что использовалась во время них), говорит о положительном исходе беседы».

«Все карты на столе, все обсуждаемо»: депутат Морозов об итогах переговоров РФ и США в Женеве
Pr Scr youtube.com / 60 минут

Депутат подчеркнул, согласно итогам беседы, «произошло то, что только и могло произойти: стороны стали лучше понимать позиции друг друга».

«Каждый имел возможность задать тот или иной вопрос и получить на него ответ, — сказал парламентарий. — Так что первое слово Рябкова «потрясающе», которое он произнес после переговоров, означало не то, что есть какой-то ожидаемый Россией результат, а то, что переговоры в принципе идут в правильном направлении. Они движутся, все карты на столе, все обсуждаемо».

По словам собеседника ФАН, даже заявления американцев о невозможности диалога о нерасширении НАТО «идут от лукавого».

«Даже этот аспект можно в дальнейшем обсудить, — подчеркнул Морозов. — Спроси ты девять из десяти натовских стран, хотят ли они видеть Украину и Грузию в своих рядах, те замашут руками и попросят освободить их от этой напасти».

Ранее в Совфеде оценили переговоры в Женеве по гарантиям безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Все карты на столе, все обсуждаемо»: депутат Морозов об итогах переговоров РФ и США в Женеве
россия сша переговоры рябков женева
Комментировать