«Все карты на столе, все обсуждаемо»: депутат Морозов об итогах переговоров РФ и США в Женеве

Несмотря на свою решительную риторику, американцы вполне могут серьезно обдумать тезис РФ о нерасширении НАТО на восток. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Вечером 10 января в Женеве закончились переговоры по гарантиям безопасности между делегациями России и США. По их итогам стороны сделали ряд важных заявлений. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что НАТО должна отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в Альянс после 1997 года, подчеркнув, что России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами Альянса.

Госдепартамент в свою очередь заявил, что США не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны и что Вашингтон «готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов, ужесточить экспортный контроль, помогать союзникам».

Вместе с тем, согласно иным цитатам участников переговоров, обе делегации достигли согласия в том, что «ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана».

«Делать далекоидущие выводы пока преждевременно, — заметил Морозов. — В этом отношении я соглашусь с Рябковым: уже сам факт того, что стороны максимально серьезно отнеслись к позициям друг друга (несмотря на то, что потом в комментариях для СМИ делаются заявления, кажущиеся достаточно сомнительными, довольно часто риторика за пределами переговоров сильно отличается от той, что использовалась во время них), говорит о положительном исходе беседы».

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Депутат подчеркнул, согласно итогам беседы, «произошло то, что только и могло произойти: стороны стали лучше понимать позиции друг друга».

«Каждый имел возможность задать тот или иной вопрос и получить на него ответ, — сказал парламентарий. — Так что первое слово Рябкова «потрясающе», которое он произнес после переговоров, означало не то, что есть какой-то ожидаемый Россией результат, а то, что переговоры в принципе идут в правильном направлении. Они движутся, все карты на столе, все обсуждаемо».

По словам собеседника ФАН, даже заявления американцев о невозможности диалога о нерасширении НАТО «идут от лукавого».

«Даже этот аспект можно в дальнейшем обсудить, — подчеркнул Морозов. — Спроси ты девять из десяти натовских стран, хотят ли они видеть Украину и Грузию в своих рядах, те замашут руками и попросят освободить их от этой напасти».

Ранее в Совфеде оценили переговоры в Женеве по гарантиям безопасности.