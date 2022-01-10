Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 21:53
21:53
Происшествия
Серьезный пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте: появилось видео
21:49
Политика
Рябков указал на необходимость изменений в отношениях России, НАТО и США
21:47
Весь мир
Возвращение зеленой Сахары: что ждет Сахель после высадки 100 миллионов гектаров деревьев
21:36
Экономика
Продуктовые карточки и подорожание хлеба на 35%: что может ждать Украину в 2022 году
21:30
Происшествия
Трех жительниц Москвы госпитализировали после ДТП с автобусом и маршруткой
21:29
Политика
Голосование о санкциях против «СП-2» поставило демократов в США в трудное положение
21:27
Политика
Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму
21:18
Общество
Владимирские чиновники лопатами очищают улицы от снега
21:15
Шоу-бизнес
Омаров после заявлений об измене Бородиной улетел на отдых с незнакомкой
21:14
Общество
Жители Симферополя надеются, что новый глава наведет в городе порядок
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дочь Марины Хлебниковой опровергла сообщения о серьезных ожогах у певицы после пожара

  /   Обновлено: 10 января 2022 21:05
Общество
Дочь Марины Хлебниковой опровергла сообщения о серьезных ожогах у певицы после пожара
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 10 января. Певица Марина Хлебникова продолжает восстанавливаться после пожара в собственной квартире. Дочь звезды Доминика поделилась подробностями о состоянии исполнительницы.

Марина Хлебникова уже больше месяца находится в клинике имени Склифосовского после того, как пострадала при пожаре. Врачи не спешат делать прогнозы, однако дочь артистки настроена позитивно. Она опровергла в программе «Прямой эфир» домыслы о серьезных повреждениях на теле Хлебниковой.

«Я видела ее. Все, что было написано по поводу ожогов, волос — неправда. Она выглядит так же красиво, как и вчера», — поделилась дочь артистки.

Наследница Хлебниковой также сообщила, что состояние певицы улучшилось в сравнении с ее самочувствием в начале реабилитации.

Марина Хлебникова также связалась с поклонниками после инцидента. Артистка поделилась собственной версией трагического инцидента.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дочь Марины Хлебниковой опровергла сообщения о серьезных ожогах у певицы после пожара
пожар здоровье хлебникова
Комментировать