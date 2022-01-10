Дочь Марины Хлебниковой опровергла сообщения о серьезных ожогах у певицы после пожара

Москва, 10 января. Певица Марина Хлебникова продолжает восстанавливаться после пожара в собственной квартире. Дочь звезды Доминика поделилась подробностями о состоянии исполнительницы.

Марина Хлебникова уже больше месяца находится в клинике имени Склифосовского после того, как пострадала при пожаре. Врачи не спешат делать прогнозы, однако дочь артистки настроена позитивно. Она опровергла в программе «Прямой эфир» домыслы о серьезных повреждениях на теле Хлебниковой.

«Я видела ее. Все, что было написано по поводу ожогов, волос — неправда. Она выглядит так же красиво, как и вчера», — поделилась дочь артистки.

Наследница Хлебниковой также сообщила, что состояние певицы улучшилось в сравнении с ее самочувствием в начале реабилитации.

Марина Хлебникова также связалась с поклонниками после инцидента. Артистка поделилась собственной версией трагического инцидента.