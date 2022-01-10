Телеведущая Андреева рассказала, как йога помогает ей сохранять молодость и гибкость

Москва, 10 января. Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о своих методах поддержания красоты и здоровья. В свои 56 лет телезвезда начинает каждое утро с занятий йогой.

Андреева опубликовала фотографию в спортивном костюме в одной из йогических поз. Она отметила, что ее каждое утро начинается с подобных упражнений. Телеведущая подчеркнула, что их результатом становится умение держать баланс, оставаться стойкой и гибкой в любых обстоятельствах.

«Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного — это легко на самом деле. И каждое мое утро начинается с выстраивания осей внутренних координат. А потом все остальное», — написала Андреева на своей странице в соцсети Instagram.

Телеведущая призвала своих подписчиков последовать ее примеру. Многие пользователи Сети восхитились бережным отношением Андреевой к собственному здоровью, передает «Вечерняя Москва».

Ранее Андреева пожаловалась на «Википедию», в которой указана неверная дата рождения телеведущей. Андреева поделилась своим негодованием из-за «состарившего» теледиву проекта.