Донбасс, 10 января. На фронтах Донбасса резко обострилась боевая обстановка, ДНР и ЛНР под огнем минометов и гранатометов. Украинские силовики ранили мирных жителей на подконтрольной территории. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

На фронтах Донбасса резко обострилась боевая обстановка

Республики Донбасса снова услышали звуки обстрелов спустя неделю затишья на линии боевого соприкосновения. В управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщают о семи обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины за сутки. Под огнем были Лозовое, Золотое-5, Желобок, Сокольники и Молодёжное. Обстрелы велись из 82-мм минометов, ручных и станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики сообщают о четырех обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки. Здесь украинские силовики вели огонь по Горловке, Коминтерново и Новой Таврии. Киевские военные применяли противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулемёты и другие виды легкого стрелкового оружия. Пострадавших среди гражданского населения нет, о разрушениях также не сообщалось.

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН прокомментировали возникшее обострение на линии соприкосновения. Военные республики связывают активизацию обстрелов ВСУ с необходимостью украинского руководства срочно напомнить о себе мировому сообществу накануне встречи встреч российских дипломатов с западными коллегами. По мнению защитников ДНР, Украине в последнее время уделяли мало внимания в западном мире, поэтому Киев и решил напомнить о себе.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Важно отметить, что по информации разведки ДНР, команду на увеличение количества обстрелов передовые подразделения ВСУ получили 8 января из Генерального штаба армии, а сами огневые провокации были проведены представителями радикальных националистических формирований. Прибытие последних в зону Операции объединенных сил защитники ДНР и ЛНР фиксируют уже более месяца.

Украинские силовики ранили мирных жителей

Не только мирные жители республик Донбасса страдают от действий ВСУ, следует из сообщения Народной милиции ЛНР. По информации луганчан, на Рождество в Соледаре Донецкой области военнослужащие 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ресторане подрались с местными жителями.

Результатом конфликта стали многочисленные переломы у одного гражданского, второго с огнестрельным ранением доставили в больницу. Зачинщики конфликта с места происшествия скрылись. Командование северной оперативно-тактической группировки проводит расследование инцидента и направило в 24-ю бригаду комиссию для установления личностей дебоширов.

Военнослужащие в состоянии наркотического опьянения выявлены в ВСУ

Проверка офицеров Военной службы правопорядка на передовых позициях 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ выявила пятерых военнослужащих в состоянии наркотического опьянения, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Мероприятия проводились на Рождество в одном из подразделений бригады. Военных поместили в медицинскую часть с другими диагнозами.