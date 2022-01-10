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Политолог Иван Аркатов: Западные элиты боятся независимости Мали

  /   Обновлено: 10 января 2022 21:20
Весь мир
Политолог Иван Аркатов: Западные элиты боятся независимости Мали
wikipedia.org  /  Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Санкционное давление на Мали со стороны коллективного Запада связано со страхом иностранных элит потерять контроль над Бамако. Такого мнения придерживается политический аналитик Иван Аркатов.

Ранее аналитики издания Agence France-Presse сообщили, что члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) провели чрезвычайный саммит и приняли новый пакет санкций против Мали, военного руководства страны и властей переходного периода. Один из участников мероприятия сообщил корреспондентам, что ограничения наложены на Бамако из-за того, что правительство не смогло организовать президентские выборы в феврале 2022 года. Однако эксперт считает, что реальная причина давления на Мали заключается в другом.

«Это чистой воды показатель широкого давления на страну и на часть ее элит, чтобы подтолкнуть их к тем или иным действиям, выгодным западным «партнерам». Этим и обусловлено обращение ЭКОВАС к ООН и ЕС. Делают это в первую очередь люди, которым не выгоден текущий политический курс Мали. Поэтому они используют все доступные методы, прикрываясь словами о демократии, свободах и подобном. На самом деле стоит быть честным: им плевать на Бамако. Как только пошли сдвиги в сторону порядка и мира, они начали давить на Мали, однако сами не пытаются им помочь решить проблему.

Это классика действий наших западных партнеров. Они сохраняют условия, которые выгодны им, и самостоятельно генерируют стрессовую ситуацию. Бороться с боевиками они не помогают, а словесные ускорения не подготовят основу для проведения выборов. С радикалами еще интереснее ситуация. Мало того, что коллективный Запад не пытается их ликвидировать. Он всеми силами поддерживает их. Одной рукой кормят, другой давят на Мали», — сообщил Аркатов в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

Политолог Иван Аркатов: западные элиты боятся независимости Мали
АНО «СННО» / АНО «СННО»

Представители ЭКОВАС не приняли к рассмотрению причины, по которым временный лидер Мали Ассими Гоита попросил перенести плебисцит. По словам политика, организация голосования невозможна из-за деятельности террористических группировок, активизировавшихся на севере государства.

Политолог Иван Аркатов: западные элиты боятся независимости Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Также Экономическое сообщество обратилось к ООН и ЕС с просьбой оказать давление на страну, которая столкнулась с жестким кризисом безопасности. Вместо того, чтобы поддержать государство, которое решило выбрать собственный путь, страны коллективного Запада в значительной мере усугубили ситуацию, считает эксперт.

«Французские элиты боятся потерять Бамако. Напрямую выход Мали из-под контроля бывшей метрополии восстаний не вызовет. Но не стоит забывать про причинно-следственные связи. Если Париж останется без ресурсов африканской страны, которые он выкачивал из нее десятилетиями, то он окажется в экономическом вакууме. Это, в свою очередь, ударит по населению, и она забунтует против властей. Французы зададут правительству вопросы, на которые оно им ответить не сможет.

Не стоит забывать, что Пятая республика готовится к выборам. Макрону нужны политические очки. Он тщетно пытается держать лицо как в пределах страны, так и на международной арене. И если он потеряет Мали, что сейчас и происходит, и не разберется со внутренними проблемами, его роль сойдет на нет. Он лишится доверия избирателей. Ненадежный политик, который не может удержать то, что у него есть. Похохотать и посмеяться над «мальчиком» можно, а вот чего-то серьезного ждать не придется», — объяснил политолог.

Политолог Иван Аркатов: западные элиты боятся независимости Мали
youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

Потеря контроля над Мали является сильным репутационным ударом по политической карьере президента бывшей метрополии. Независимость Бамако лишит западные элиты притока финансовых средств, считает Аркатов:

«Французы в большинстве своем даже не знают, где Мали находится. Однако у них много вопросов было бы к Макрону: если ты с маленькой страной в Африке справиться не смог, что тебе с Францией делать? Макрон дал слабину, скажем так. Этого и боятся элиты Пятой республики. Они боятся все потерять с выходом Бамако из-под контроля Елисейского дворца».

Ранее африканский политолог Сильвен Нгессан призвал страны ЭКОВАС отказаться от давления на власти Мали. По его мнению, членам сообщества необходимо оказать Бамако необходимую поддержку в борьбе с радикальными исламистами, чтобы обеспечить безопасность мирного населения и восстановить территориальную целостность государства.

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