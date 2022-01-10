Политолог Иван Аркатов: западные элиты боятся независимости Мали

Санкционное давление на Мали со стороны коллективного Запада связано со страхом иностранных элит потерять контроль над Бамако. Такого мнения придерживается политический аналитик Иван Аркатов.

Ранее аналитики издания Agence France-Presse сообщили, что члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) провели чрезвычайный саммит и приняли новый пакет санкций против Мали, военного руководства страны и властей переходного периода. Один из участников мероприятия сообщил корреспондентам, что ограничения наложены на Бамако из-за того, что правительство не смогло организовать президентские выборы в феврале 2022 года. Однако эксперт считает, что реальная причина давления на Мали заключается в другом.

«Это чистой воды показатель широкого давления на страну и на часть ее элит, чтобы подтолкнуть их к тем или иным действиям, выгодным западным «партнерам». Этим и обусловлено обращение ЭКОВАС к ООН и ЕС. Делают это в первую очередь люди, которым не выгоден текущий политический курс Мали. Поэтому они используют все доступные методы, прикрываясь словами о демократии, свободах и подобном. На самом деле стоит быть честным: им плевать на Бамако. Как только пошли сдвиги в сторону порядка и мира, они начали давить на Мали, однако сами не пытаются им помочь решить проблему. Это классика действий наших западных партнеров. Они сохраняют условия, которые выгодны им, и самостоятельно генерируют стрессовую ситуацию. Бороться с боевиками они не помогают, а словесные ускорения не подготовят основу для проведения выборов. С радикалами еще интереснее ситуация. Мало того, что коллективный Запад не пытается их ликвидировать. Он всеми силами поддерживает их. Одной рукой кормят, другой давят на Мали», — сообщил Аркатов в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей.

АНО «СННО» / АНО «СННО»

Представители ЭКОВАС не приняли к рассмотрению причины, по которым временный лидер Мали Ассими Гоита попросил перенести плебисцит. По словам политика, организация голосования невозможна из-за деятельности террористических группировок, активизировавшихся на севере государства.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Также Экономическое сообщество обратилось к ООН и ЕС с просьбой оказать давление на страну, которая столкнулась с жестким кризисом безопасности. Вместо того, чтобы поддержать государство, которое решило выбрать собственный путь, страны коллективного Запада в значительной мере усугубили ситуацию, считает эксперт.

«Французские элиты боятся потерять Бамако. Напрямую выход Мали из-под контроля бывшей метрополии восстаний не вызовет. Но не стоит забывать про причинно-следственные связи. Если Париж останется без ресурсов африканской страны, которые он выкачивал из нее десятилетиями, то он окажется в экономическом вакууме. Это, в свою очередь, ударит по населению, и она забунтует против властей. Французы зададут правительству вопросы, на которые оно им ответить не сможет. Не стоит забывать, что Пятая республика готовится к выборам. Макрону нужны политические очки. Он тщетно пытается держать лицо как в пределах страны, так и на международной арене. И если он потеряет Мали, что сейчас и происходит, и не разберется со внутренними проблемами, его роль сойдет на нет. Он лишится доверия избирателей. Ненадежный политик, который не может удержать то, что у него есть. Похохотать и посмеяться над «мальчиком» можно, а вот чего-то серьезного ждать не придется», — объяснил политолог.

youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

Потеря контроля над Мали является сильным репутационным ударом по политической карьере президента бывшей метрополии. Независимость Бамако лишит западные элиты притока финансовых средств, считает Аркатов:

«Французы в большинстве своем даже не знают, где Мали находится. Однако у них много вопросов было бы к Макрону: если ты с маленькой страной в Африке справиться не смог, что тебе с Францией делать? Макрон дал слабину, скажем так. Этого и боятся элиты Пятой республики. Они боятся все потерять с выходом Бамако из-под контроля Елисейского дворца».

Ранее африканский политолог Сильвен Нгессан призвал страны ЭКОВАС отказаться от давления на власти Мали. По его мнению, членам сообщества необходимо оказать Бамако необходимую поддержку в борьбе с радикальными исламистами, чтобы обеспечить безопасность мирного населения и восстановить территориальную целостность государства.