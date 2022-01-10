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Курбан Омаров высмеял директора Бородиной в ответ на обвинения в изменах

Шоу-бизнес
Курбан Омаров высмеял директора Бородиной в ответ на обвинения в изменах
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 10 января. Бизнесмен Курбан Омаров отреагировал на нападки директора телеведущей Ксении Бородиной Льва Смольникова. Экс-супруг звезды шоу «Дом-2» высмеял менеджера в ответ на обвинения.

Конфликт Омарова со Смольниковым начался с высказываний бизнесмена о браке с телеведущей. Так, по словам предпринимателя, Бородина могла изменять ему. В ответ менеджер звезды назвал заявления Омарова бредом.

Экс-супруг теледивы не стерпел оскорбления и заявил в Instagram, что не обязан реагировать на «собачий лай».

«Он подневольный шнырь, я это понимаю. Его задача — занимать место на парковке и кофе приносить. Если вдруг кофе, не дай бог, не горячий, он будет испытывать унижение в виде крика. Он добродушный парень, но себе не хозяин», — отметил бизнесмен.

Омаров также ответил на обвинения в изменах от бывшей жены Ольги Орловой. Бизнесмен заверил, что с любовью относится к экс-избраннице, и подчеркнул, что не трогал женщин, передает «Вечерняя Москва».

Певец Данко поддержал Омарова в беседе с журналистами. Артист осудил Бородину за неверность бывшему супругу.

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звезды бородина омаров
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