Выработка электроэнергии в России увеличилась на 6% за 2021 год

Москва, 10 января. Объем выработки электроэнергии в России вырос по итогам 2021 года на 6% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на слова замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака.

Этот показатель достиг 1,131 трлн кВт⋅ч. Потребление электроэнергии в стране по итогам минувшего года увеличилось на 5,4% относительно показателя за 2020 год. Кроме того, за первую неделю 2022 года потребление электроэнергии на 2,5% превысило отметку за аналогичный период 2021 года, отметил Грабчак.

По его словам, с 1 по 10 января Минэнерго РФ зафиксировало 19 аварий в области ТЭК, которые коснулись более пяти тысяч потребителей. Речь идет о нефтяной и газовой промышленности, а также электроэнергетике, в то время как угольная промышленность работала без сбоев.

«В период максимальных нагрузок Минэнерго РФ продолжит контролировать ситуацию с энергоснабжением конечных потребителей», — подчеркнул Грабчак.

Поставки электроэнергии из РФ по итогам 2021 года возросли в 2,2 раза относительно показателя за тот же период прошлого года — до 25 млрд кВт⋅ч. Такие данные приводятся в материалах ЦДУ ТЭК.