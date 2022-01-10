Актриса Поргина не смогла сдержать эмоций из-за новости о госпитализации Прокловой

Москва, 10 января. Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина эмоционально прокомментировала новости о госпитализации актрисы Елены Прокловой.

Поргину расстроили сообщения о состоянии коллеги. Вдова Караченцова отметила, что не может себе представить причину инсульта у Прокловой.

«Она так в последнее время прекрасно выглядела, на всех передачах мы с ней встречались, [вспоминали] школу-студию МХАТ. Я же училась, а она пришла 16-летней, сдавала экстерном школу. Для нас она была девочкой, которая только что снялась, которую мы обожали, мы ее опекали. Ходили-смотрели. Потом все удачно складывалось», – рассказала актриса РЕН ТВ.

По мнению Поргиной, ухудшение состояния здоровья Прокловой вряд ли связано с ее проблемами в личной жизни. Артистка предположила, что речь идет о физиологических реакциях на природные перепады давления. Она отметила, что очень переживает за свою коллегу.

Ранее звезда картины «Мимино» Проклова вышла на связь с журналистами после госпитализации и рассказала, что чувствует себя нормально. Актриса находится в реанимации.