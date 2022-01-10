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Подразделения ВСУ обстреляли окраины Горловки из минометов

Армия
Подразделения ВСУ обстреляли окраины Горловки из минометов
Федеральное агентство новостей

Донецк, 10 января. Район поселка шахты имени Гагарина под Горловкой попал под минометный обстрел со стороны украинской армии. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь в 11:10 по московскому времени. Стрельба велась с позиций украинских силовиков, которые дислоцируются в подконтрольном Киеву населенном пункте Новгородское. В ходе обстрела подразделения ВСУ использовали минометы калибра 82 мм. К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Всего за минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР более 30 боеприпасов.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что украинская армия обстреляла из гранатометов село Новая Таврия. Атака произошла после четырех дней затишья.

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украина днр всу донбасс
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