Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на ОИ-2022

Вашингтон, 10 января. Фигурист Тимоти Ледук, идентифицирующий себя выпадающим из бинарной системы гендером, включен в состав национальной команды США на пекинские ОИ-2022, сообщает пресс-служба Ассоциации фигурного катания США (USFSA).

Ледук выступает в тандеме с Эшли Кейн-Гриббл. В январе они стали чемпионами страны и получили путевку на зимние Игры, сообщает телеканал «360».

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них обращают внимание на то, чтобы к ним обращались, используя безотносительное местоимение «они», напоминает RT.

Ранее сообщалось, что американская пловчиха-трансгендер одержала победу над соотечественницей, которая также прошла процедуру по смене пола.