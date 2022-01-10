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Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на ОИ-2022

Спорт
Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на ОИ-2022
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Вашингтон, 10 января. Фигурист Тимоти Ледук, идентифицирующий себя выпадающим из бинарной системы гендером, включен в состав национальной команды США на пекинские ОИ-2022, сообщает пресс-служба Ассоциации фигурного катания США (USFSA). 

Ледук выступает в тандеме с Эшли Кейн-Гриббл. В январе они стали чемпионами страны и получили путевку на зимние Игры, сообщает телеканал «360».

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них обращают внимание на то, чтобы к ним обращались, используя безотносительное местоимение «они», напоминает RT.

Ранее сообщалось, что американская пловчиха-трансгендер одержала победу над соотечественницей, которая также прошла процедуру по смене пола.

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олимпиада фигурное катание ои-2022 Тимоти Ледук
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