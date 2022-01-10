Актер Щербаков призвал освободить по УДО осужденного за смертельное ДТП Ефремова

Москва, 10 января. Актер театра и кино России Борис Щербаков заявил, что осужденный за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов уже получил достаточное наказание, поэтому его можно выпустить на свободу условно-досрочно.

Ефремов уже достаточно настрадался, считает Щербаков. По его мнению, актер долгое время чувствовал себя безнаказанным. Об этом артист заявил в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1».

«В свое время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила», — отметил Щербаков.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП 8 июня 2020 года в центре Москвы. В крови актера был обнаружен алкоголь. В пьяном состоянии артист выехал на встречку и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже скончался в больнице. Суд отправил Ефремова в колонию на 7,5 лет, передает «Вечерняя Москва».

Ранее Щербаков поделился историей о перенесенном COVID-19 в легкой форме. По словам артиста, если бы не вакцинация, он бы не смог об этом рассказать.