Избирком Ливии и Комитет по дорожной карте договорились о графике выборов

Триполи, 10 января. Глава Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих и сформированный парламентом комитет по дорожной карте переходного периода договорились передать Палате представителей график электорального процесса.

Стороны сошлись на мнении, что дальнейшие процедуры необходимо основывать на конституции, утвержденной путем всеобщего референдума. Это произошло сегодня в ходе встречи между председателем ВИК и членами комитета с целью обозначить временные аспекты проведения выборов. Участники переговоров обсудили причины срыва планируемого в прошлом референдума, а также возможные последствия принятия или отклонения проекта конституции.

В заявлении для прессы по итогам встречи член парламентского комитета по дорожной карте Иса аль-Урайби сообщил, что все стороны подчеркнули важность досконального соблюдения законов. Кроме того, собравшиеся подробно коснулись технических вопросов, способствующих завершению нынешнего этапа.

Необходимо отметить, что Комитет по дорожной карте в течение последних нескольких дней проводил встречи с ливийскими политическими, военными партиями и представителями служб безопасности, а также с другими сторонами, заинтересованными в успехе переходного процесса. Цель переговоров — расширить базу участия и выслушать все мнения и предложения относительно следующего этапа.

Комитет сформирован 22 декабря прошлого года Указом Председателя Парламента № 13. Палата представителей приняла решение о его создании, когда стало окончательно известно о срыве общенациональных выборов в Ливии.