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Актриса Юлия Меньшова восхитила поклонников фото без макияжа

  /   Обновлено: 10 января 2022 20:53
Общество
Актриса Юлия Меньшова восхитила поклонников фото без макияжа
instagram.com  /  @juliavmenshova

Москва, 10 января. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова показала фотографию, сделанную после новогодних праздников. Она предстала перед поклонниками в естественном виде.

Знаменитость поделилась с интернет-пользователями на своей странице в Instagram снимками, сделанными в гримерке. Она показала, как выглядит без макияжа.

«Как-то быстро новогодние каникулы пролетели… Здравствуй, работа! Что-то я по тебе не успела соскучиться», — написала 52-летняя артистка.

Пользователи в комментариях под фотографией оставили сотни теплых слов в адрес знаменитости. Они отметили прекрасный внешний вид звезды.

«Выглядите супер!»;

«Без макияжа как девочка-подросток!»;

«Дай бог мне так выглядеть без косметики»;

«Вы очень красивая!» — написали интернет-пользователи.

Юлия Меньшова любит радовать поклонников фотографиями, в том числе архивными. Недавно она показала снимок с мамой Верой Алентовой. На кадре были все члены семьи знаменитости, кроме отца Владимира Меньшова, которого не стало летом 2021 года.

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фото соцсети меньшова
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