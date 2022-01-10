Бесплатная связь будет обеспечена находящимся в Казахстане россиянам с 12 по 19 января

Москва, 10 января. Бесплатные звонки и отправка смс-сообщений будут доступны находящимся в Казахстане россиянам в период с 12 по 19 января.

Минцифры России договорилось с отечественными операторами МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 о предоставлении бесплатной связи для россиян на период действия режима ЧП в республике. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, получат возможность запросить перерасчет расходов у своего оператора. Такое решение позволит россиянам бесплатно связываться с дипломатами и авиакомпаниями, а также они всегда будут оставаться на связи с родными и близкими.

Семьи полицейских и военнослужащих, погибших в ходе беспорядков в Казахстане, получат бесплатные квартиры. Об этом ранее сообщили представители Союза строительной отрасли республики.