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Бесплатная связь будет обеспечена находящимся в Казахстане россиянам с 12 по 19 января

  /   Обновлено: 10 января 2022 20:53
Общество
Бесплатная связь будет обеспечена находящимся в Казахстане россиянам с 12 по 19 января
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 10 января. Бесплатные звонки и отправка смс-сообщений будут доступны находящимся в Казахстане россиянам в период с 12 по 19 января.

Минцифры России договорилось с отечественными операторами МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 о предоставлении бесплатной связи для россиян на период действия режима ЧП в республике. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, получат возможность запросить перерасчет расходов у своего оператора. Такое решение позволит россиянам бесплатно связываться с дипломатами и авиакомпаниями, а также они всегда будут оставаться на связи с родными и близкими.

Семьи полицейских и военнослужащих, погибших в ходе беспорядков в Казахстане, получат бесплатные квартиры. Об этом ранее сообщили представители Союза строительной отрасли республики.

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Казахстан россияне сотовая связь минцифры
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