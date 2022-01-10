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Молдавия снова не выплачивает «Газпрому» долги по газу

  /   Обновлено: 10 января 2022 20:49
Экономика
Молдавия снова не выплачивает «Газпрому» долги по газу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Власти Молдавии не выплачивают России деньги за газ, несмотря на выгодные условия, заявил кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Газпром» в новом пятилетнем контракте предоставил «Молдовагазу» и без того выгодные условия. Поэтому нарушать новые договоренности со стороны Кишинева некрасиво.

«Мы помним, что в конце прошлого года уже была такая ситуация, когда Молдавия не оплатила поставленное топливо и "Газпром" временно остановил поставки. Думаю, что в обозримом будущем это повторится, потому как очевидно, что денег у Кишинева на новые транши нет», — подчеркнул эксперт.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ранее объявил, что республика будет закупать сырье у российского холдинга по цене 647 долларов за тысячу кубометров. В декабре Молдавия экспортировала голубое топливо по 550 долларов за тысячу «кубов».

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Газпром молдавия платежи за газ долги перед россией
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