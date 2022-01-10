Молдавия снова не выплачивает «Газпрому» долги по газу

Москва, 10 января. Власти Молдавии не выплачивают России деньги за газ, несмотря на выгодные условия, заявил кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Газпром» в новом пятилетнем контракте предоставил «Молдовагазу» и без того выгодные условия. Поэтому нарушать новые договоренности со стороны Кишинева некрасиво.

«Мы помним, что в конце прошлого года уже была такая ситуация, когда Молдавия не оплатила поставленное топливо и "Газпром" временно остановил поставки. Думаю, что в обозримом будущем это повторится, потому как очевидно, что денег у Кишинева на новые транши нет», — подчеркнул эксперт.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ранее объявил, что республика будет закупать сырье у российского холдинга по цене 647 долларов за тысячу кубометров. В декабре Молдавия экспортировала голубое топливо по 550 долларов за тысячу «кубов».