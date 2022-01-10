Сторонник Трампа обвинил «комитет 6 января» в охоте на ведьм

Колумбус, 10 января. Представитель республиканской партии от штата Огайо и один из сторонников экс-президента Дональда Трампа Джим Джордан отклонил просьбу о допросе от «комитета 6 января», который расследует штурм Капитолия. Об этом сообщает издание The Huffington Post.

The Trump loyalist called the probe a "partisan witch hunt." https://t.co/DwRd5ABbB5 — HuffPost (@HuffPost) January 10, 2022

Джордан заявил, что вызов его для допроса выходит за рамки законных требований, нарушает основные конституционные принципы и является «беспрецедентным и неуместным».

«Американский народ устал от безостановочных расследований демократов и партийной охоты на ведьм. У меня нет соответствующей информации, которая помогла комитету в достижении каких-либо законных целей», — сказал конгрессмен.

Политик также обвинил демократов в использовании комитета в качестве «партийной дубинки против своих политических соперников».

Джордан является сторонником заявлений Трампа о мошенничестве на выборах. Конгрессмен озвучил эти претензии во время октябрьских слушаний о привлечении бывшего главного советника Белого дома Стива Бэннона к ответственности за отказ выполнять повестку конгресса.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате противостояния погибли пять человек и больше 100 получили ранения.

В начале июля администрация Байдена создала специальный комитет для расследования, произошедшего 6 января, туда вошел ряд конгрессменов. В конце августа они направили в различные ведомства запросы с требованием предоставить записи всех действий, которые Трамп совершил в день штурма Капитолия. Расследование этих событий продолжается до сих пор, к суду из-за «мятежа» привлекли около 700 человек.